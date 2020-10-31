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Перфоратор аккумуляторный Bosch GBH 18 V-LI Compact (611905300)

Артикул: 76817
  • Перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact (0.611.905.300), аккумуляторный - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact (0.611.905.300), аккумуляторный - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact (0.611.905.300), аккумуляторный - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact (0.611.905.300), аккумуляторный - фото 2
19 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 76817
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БрендBosch
Тип товараПерфораторы
Макс. энергия удара1.7 Дж
Режим сверлениеда
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)25 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)20 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)18 мм
Режим долблениенет
Режим шуруповертада
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Питаниеаккумулятор
Тип аккумулятораLi-Ion
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Антивибрационная системанет
Ограничитель глубины сверленияесть
Напряжение аккумулятора, В18 В
Блокировка кнопки включенияда
Количество аккумуляторовнет
Ключевой патрон в комплектенет
Зарядное устройство в комплектенет
Емкость аккумулятора1.5 Ач
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см20
Длина, см28
Высота, см9
Вес, кг1.9
Два режима работы. Сила удара - 1.7 Дж


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