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Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 10.8 V-EC TE (6019E4002)

Артикул: 76759
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 10.8 V-EC TE (6019E4002)
10 500 руб. 
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+ 182 КэтКоинов
Артикул: 76759
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 750 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараБезударный шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт10.8
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент11 Нм
Тип патронапод биты
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см17.9
Высота, см17.9
Вес, кг0.9

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Шуруповерт Bosch GSR 10.8 V-EC TE имеет реверс, электронную защиту от перегрузок, электронную регулировку частоты вращения, бесколлекторный (бесщеточный) двигатель.



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Самовывоз невозможен
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 10.8 V-EC TE (6019E4002) - этот товар вы можете купить по цене 10500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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