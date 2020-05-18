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Массажер Gezatone Amg392 Подушка

(1)
Артикул: 76468
  • Массажер Gezatone Amg392 подушка (добрый попутчик) - фото 1
  • Массажер Gezatone Amg392 подушка (добрый попутчик) - фото 2
Массажер Gezatone Amg392 подушка (добрый попутчик) - фото 1
Массажер Gezatone Amg392 подушка (добрый попутчик) - фото 2
2 680 руб. 
2 999 руб. 
Купить
+ 73 КэтКоинов
Артикул: 76468
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоТайвань
Высота, см15
Длина, см35
Ширина, см25
Вес, кг0.8

Массажер Gezatone Amg392 подушка - это компактный роликовый массажер, который двумя парами массажных роликов производит глубокий массаж мышц спины, шеи, поясницы. Подушка укрепляется на спинке сидения с помощью эластичных ремней. Для усиления массажного эффекта можно подключить функцию инфракрасного подогрева. Массажер Gezatone Amg392 может использоваться как дома и в офисе, так и в машине, так как имеет возможность подключения к бортовой сети автомобиля.

Особенности:

  • Четыре массажных ролика обеспечивают глубокий массаж мышц;
  • Автоматическая смена движения направления роликов;
  • Встроенный таймер отключает подушку через 20 минут после начала работы;
  • Функция инфракрасного прогревания усиливает массажный эффект;
  • Подушка имеет эластичные ремни для крепления на спинке стула, кресла или автомобильного сидения;
  • Прочный материал способствует длительному сроку службы массажера;
  • Роликовый массаж обеспечивает глубокое разминание мышц, снятие спазмов и напряжения, улучшение кровообращения в тканях.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Amg392 подушка;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер Gezatone Amg392 Подушка

Видеообзор Массажер Gezatone Amg392 Подушка



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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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18.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Низкая цена, автоматическое переключение направления движения валиков, оптимальный размер подушки.

Недостатки:
Пока не обнаружились.

Комментарий:
Яркий цвет устройства (зелёный)

Самовывоз невозможен
Массажер Gezatone Amg392 Подушка - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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