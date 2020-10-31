Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hasbro
|Тип товара
|Игрушка-трансформер
|Возраст
|от 9 до 12 лет
|Возраст
|от 6 до 8 лет
|Материал
|пластик
Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) выполнена по мотивам мультсериала «Трансформеры: роботы под прикрытием» 2015 года. На груди у робота имеется наклейка, которую можно отсканировать с помощью планшета или смартфона и получить новые возможности персонажа в мобильном приложении Hasbro Robots in Disguise. Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп легко трансформируется и понравится как дошкольникам, так и ребятам по-старше, коллекционирующим персонажей данной серии.
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