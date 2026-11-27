La Havas Lianne - Is Your Love Big Enough? (1200214230487) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
В наличии
Код товара: 755608
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 510 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара La Havas Lianne - Is Your Love Big Enough? (1200214230487) виниловая пластинка
La Havas Lianne - Is Your Love Big Enough? (1200214230487) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитEagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитGordon, Dexter, Sophisticated Giant (0190758518411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитEurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитEurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитBrubeck, Dave / Quartet, Time Further Out (Green Vinyl) (5060348...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитHoliday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитLewis, Jerry Lee, Sun Singles (5060348582359) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитElvis Presley - Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) ви...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитDerek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитSimone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (5060348582502) виниловая...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитNina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519)...
Бренд
Warner
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
La Havas Lianne - Is Your Love Big Enough? (1200214230487) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
La Havas Lianne - Is Your Love Big Enough? (1200214230487) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре La Havas Lianne - Is Your Love Big Enough? (1200214230487) виниловая пластинка