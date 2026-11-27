James Brown And The Famous Flames - Please Please Please (DeAgostini) (4640408791023) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 755572
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DeAgostini
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Brown And The Famous Flames - Please Please Please (DeAgostini) (4640408791023) виниловая пластинка
James Brown And The Famous Flames - Please Please Please (DeAgostini) (4640408791023) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитSupremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) винило...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитThe Пауки - La Isla Del Muerto (Lp) (Tprv-010 Клю027) Виниловая ...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитRhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитBeau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитHeron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пл...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитФиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) ...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитПесни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (466027505...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитAyo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитQuincy Jones - Soul Bossa Nova (3596973499264) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитBurt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) винилов...
Бренд
DeAgostini
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
James Brown And The Famous Flames - Please Please Please (DeAgostini) (4640408791023) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
James Brown And The Famous Flames - Please Please Please (DeAgostini) (4640408791023) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре James Brown And The Famous Flames - Please Please Please (DeAgostini) (4640408791023) виниловая пластинка