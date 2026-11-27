J. Cole - Fall-Off (Porcelin Power) (0199957527569) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб.
В наличии
Код товара: 755567
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара J. Cole - Fall-Off (Porcelin Power) (0199957527569) виниловая пластинка
J. Cole - Fall-Off (Porcelin Power) (0199957527569) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 420 руб.2105 руб. в СплитVolbeat - Seal The Deal & Let's Boogie (0602547791030) виниловая...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитMaria Callas - Bizet: Carmen (Box) (5054197464324) виниловая пла...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитAhmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - ...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитMercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая ...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитMaria Callas - Puccini: Turandot (Box) (5054197604836) виниловая...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитMaria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитThe Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитAndrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) винило...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитAndrew Bird - Thrills (coloured) (0711574901340) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитLoop - Twelves (5061041820953) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитMetallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитDua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
J. Cole - Fall-Off (Porcelin Power) (0199957527569) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
J. Cole - Fall-Off (Porcelin Power) (0199957527569) виниловая пластинка – стоимость товара 8810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре J. Cole - Fall-Off (Porcelin Power) (0199957527569) виниловая пластинка