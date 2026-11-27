Музыка Кино - Лучшие Мелодии Из Кинофильмов Ч.1 (4680068807795) Виниловая Пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
В наличии
Код товара: 755332
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 890 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Музыка Кино - Лучшие Мелодии Из Кинофильмов Ч.1 (4680068807795) Виниловая Пластинка
Музыка Кино - Лучшие Мелодии Из Кинофильмов Ч.1 (4680068807795) Виниловая Пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитAir - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитJohn Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитDoors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитGreen Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитChic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитJean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитA-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) в...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитEnya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитRage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитSystem Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитPaul Simon - Hearts And Bones (0190758351513) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитPaul Simon - One Trick Pony (0190758351117) виниловая пластинка
Бренд
Bomba Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Музыка Кино - Лучшие Мелодии Из Кинофильмов Ч.1 (4680068807795) Виниловая Пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Музыка Кино - Лучшие Мелодии Из Кинофильмов Ч.1 (4680068807795) Виниловая Пластинка – стоимость товара 2890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Музыка Кино - Лучшие Мелодии Из Кинофильмов Ч.1 (4680068807795) Виниловая Пластинка