Ноутбук Thunderobot Gravity 16 G2 Pro Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009H00KRU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Gravity 16 G2 Pro
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 110 руб.
В наличии
Код товара: 755326
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183 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gravity 16 G2 Pro
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
13900H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4
Описание товара Ноутбук Thunderobot Gravity 16 G2 Pro Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009H00KRU)
Thunderobot Gravity 16 G2 Pro (JT009H00KRU) — игровой ноутбук с 14-ядерным Intel Core i9-13900H и дискретной NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ видеопамяти. Оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ достаточно для одновременной работы с играми и приложениями, а SSD на 1 ТБ вмещает рабочие проекты и игровую библиотеку. Эта комплектация поставляется с FreeDOS. Матовый 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 300 Гц подходит для динамичных игр и работы с графикой. Клавиатура с RGB-подсветкой оснащена цифровым блоком. Для периферии предусмотрены три USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45 и аудиоразъём. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В сером корпусе установлен аккумулятор на 63 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Thunderobot
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gravity 16 G2 Pro
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
13900H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Thunderobot Gravity 16 G2 Pro (JT009H00KRU) — игровой ноутбук с 14-ядерным Intel Core i9-13900H и дискретной NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ видеопамяти. Оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ достаточно для одновременной работы с играми и приложениями, а SSD на 1 ТБ вмещает рабочие проекты и игровую библиотеку. Эта комплектация поставляется с FreeDOS. Матовый 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 300 Гц подходит для динамичных игр и работы с графикой. Клавиатура с RGB-подсветкой оснащена цифровым блоком. Для периферии предусмотрены три USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45 и аудиоразъём. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В сером корпусе установлен аккумулятор на 63 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Ноутбук Thunderobot Gravity 16 G2 Pro Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009H00KRU) - стоимость товара 183110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot Gravity 16 G2 Pro Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009H00KRU)