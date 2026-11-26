Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 NP750 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP750XHD-KD3IN)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Galaxy Book5 15.6
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 720 руб.
В наличии
Код товара: 755319
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116 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Galaxy Book5 15.6
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
61.2 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.37
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 NP750 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP750XHD-KD3IN)
Samsung Galaxy Book5 (NP750XHD-KD3IN) — ноутбук для работы, учёбы и видеовстреч. Intel Core Ultra 7 255U со встроенной графикой Intel Graphics дополнен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ. Предустановлена Windows 11 Home. Матовый экран IPS диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 x 1080 и частоту 60 Гц. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком удобна для таблиц, а сканер отпечатка пальца упрощает вход в систему. Для видеосвязи есть камера 2 Мп и встроенные микрофоны. К ноутбуку можно подключить монитор по HDMI, периферию по USB-A и USB-C, а также прочитать карту microSD. Аккумулятор на 61,2 Вт·ч заряжается через USB-C. Масса ноутбука в сером алюминиевом корпусе — 1,55 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
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Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Galaxy Book5 15.6
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
61.2 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Samsung Galaxy Book5 (NP750XHD-KD3IN) — ноутбук для работы, учёбы и видеовстреч. Intel Core Ultra 7 255U со встроенной графикой Intel Graphics дополнен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ. Предустановлена Windows 11 Home. Матовый экран IPS диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 x 1080 и частоту 60 Гц. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком удобна для таблиц, а сканер отпечатка пальца упрощает вход в систему. Для видеосвязи есть камера 2 Мп и встроенные микрофоны. К ноутбуку можно подключить монитор по HDMI, периферию по USB-A и USB-C, а также прочитать карту microSD. Аккумулятор на 61,2 Вт·ч заряжается через USB-C. Масса ноутбука в сером алюминиевом корпусе — 1,55 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 NP750 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP750XHD-KD3IN) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 116720 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 NP750 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (NP750XHD-KD3IN)