Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU183 Core i7 14650HX 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00CA0)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU183 Core i7 14650HX 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00CA0)
ASUS TUF Gaming 16 FX610JH-TU183 — игровой ноутбук с процессором Intel Core i7-14650HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. В этой комплектации установлены 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 144 Гц подходит для динамичных игр и повседневной работы. Формат 16:10 даёт больше пространства по вертикали. Для периферии предусмотрены три USB-A и один USB-C с поддержкой DisplayPort, а также HDMI, сетевой разъём RJ-45 и аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, камера HD и клавиатура с цифровым блоком и зональной RGB-подсветкой. Аккумулятор имеет ёмкость 63 Вт·ч. Корпус выполнен в чёрном цвете; масса ноутбука — 2,2 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 109 800 руб.27450 руб. в СплитНоутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16...
-
В наличииЦена 110 110 руб.27528 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb S...
-
В наличииЦена 110 730 руб.27683 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 110 870 руб.27718 руб. в СплитНоутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512...
-
В наличииЦена 111 130 руб.27783 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 111 590 руб.27898 руб. в СплитНоутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb A...
-
В наличииЦена 111 660 руб.27915 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 112 590 руб.28148 руб. в СплитНоутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 112 590 руб.28148 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 113 030 руб.28258 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VJ-TK268 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 113 370 руб.28343 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 Flip TP5408QA-U2087W Snapdragon X X1-2...
-
В наличииЦена 113 370 руб.28343 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1070W Snapdragon X X1-26-100 1...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU183 Core i7 14650HX 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00CA0)