Ноутбук Acer Swift Edge 14 AI SFE14-I51-78XM Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС green WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVQCD.001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Swift Edge 14 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 880 руб.
В наличии
Код товара: 755316
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119 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Swift Edge 14 AI
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2
Описание товара Ноутбук Acer Swift Edge 14 AI SFE14-I51-78XM Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС green WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVQCD.001)
Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-I51-78XM, NX.JVQCD.001) — компактный ноутбук массой 990 г. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 355 со встроенной графикой Intel Graphics работает с 16 ГБ памяти LPDDR5X. Для программ и файлов установлен SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без операционной системы. OLED-экран диагональю 14 дюймов с разрешением 2880 x 1800 и цветовым охватом 100% DCI-P3 подходит для просмотра и обработки фотографий. Клавиатура оснащена белой подсветкой, а веб-камера Full HD — шторкой. Для подключения мониторов и периферии предусмотрены HDMI 2.1, два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Аккумулятор на 65 Вт·ч поддерживает зарядку через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Swift Edge 14 AI
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-I51-78XM, NX.JVQCD.001) — компактный ноутбук массой 990 г. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 355 со встроенной графикой Intel Graphics работает с 16 ГБ памяти LPDDR5X. Для программ и файлов установлен SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без операционной системы. OLED-экран диагональю 14 дюймов с разрешением 2880 x 1800 и цветовым охватом 100% DCI-P3 подходит для просмотра и обработки фотографий. Клавиатура оснащена белой подсветкой, а веб-камера Full HD — шторкой. Для подключения мониторов и периферии предусмотрены HDMI 2.1, два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Аккумулятор на 65 Вт·ч поддерживает зарядку через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer Swift Edge 14 AI SFE14-I51-78XM Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС green WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVQCD.001) - стоимость товара 119880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Edge 14 AI SFE14-I51-78XM Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС green WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVQCD.001)