Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-77U1 Core Ultra X7 358H 16Gb SSD512Gb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.003)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Swift Go 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 180 руб.
В наличии
Код товара: 755315
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129 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Swift Go 16 AI
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X7
Модель процессора
358H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Энергоемкость батареи
71 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-77U1 Core Ultra X7 358H 16Gb SSD512Gb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.003)
Acer Swift Go 16 AI (SFG16-I71-77U1, NX.JY1CD.003) — 16-дюймовый ноутбук для работы с документами, фото и видео. Процессор Intel Core Ultra X7 358H с 16 ядрами и встроенной графикой Intel Arc B390 дополнен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. OLED-экран с частотой до 120 Гц обеспечивает глубокий чёрный цвет и плавную прокрутку. Клавиатура оснащена подсветкой. Веб-камера со шторкой пригодится для видеовстреч. Для периферии предусмотрены два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4, для внешнего монитора — HDMI. Снимки с камеры можно перенести через слот microSD. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Масса корпуса — 1,36 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Swift Go 16 AI
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X7
Модель процессора
358H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Энергоемкость батареи
71 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Acer Swift Go 16 AI (SFG16-I71-77U1, NX.JY1CD.003) — 16-дюймовый ноутбук для работы с документами, фото и видео. Процессор Intel Core Ultra X7 358H с 16 ядрами и встроенной графикой Intel Arc B390 дополнен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. OLED-экран с частотой до 120 Гц обеспечивает глубокий чёрный цвет и плавную прокрутку. Клавиатура оснащена подсветкой. Веб-камера со шторкой пригодится для видеовстреч. Для периферии предусмотрены два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4, для внешнего монитора — HDMI. Снимки с камеры можно перенести через слот microSD. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Масса корпуса — 1,36 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-77U1 Core Ultra X7 358H 16Gb SSD512Gb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.003) - по цене 129180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-77U1 Core Ultra X7 358H 16Gb SSD512Gb Intel Arc B390 16" OLED 2.8K (2880x1620) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JY1CD.003)