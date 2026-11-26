Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU179 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00C60)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU179 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00C60)
ASUS TUF Gaming 16 FX610JH-TU179 — игровой ноутбук с процессором Intel Core i7-14650HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. В этой комплектации установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 144 Гц подходит для динамичных игр и повседневной работы. Формат 16:10 даёт больше пространства по вертикали. Для периферии предусмотрены три USB-A и один USB-C с поддержкой DisplayPort, а также HDMI, сетевой разъём RJ-45 и аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, камера HD и клавиатура с цифровым блоком и зональной RGB-подсветкой. Аккумулятор имеет ёмкость 63 Вт·ч. Корпус выполнен в чёрном цвете; масса ноутбука — 2,2 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 123 750 руб.30938 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 123 750 руб.30938 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU073 Core i5 14450HX 16Gb SS...
-
В наличииЦена 124 250 руб.31063 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 124 680 руб.31170 руб. в СплитНоутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Gra...
-
В наличииЦена 124 680 руб.31170 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1335U 32Gb/51...
-
В наличииЦена 125 610 руб.31403 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 126 850 руб.31713 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 127 470 руб.31868 руб. в СплитНоутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Gra...
-
В наличииЦена 127 760 руб.31940 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 128 220 руб.32055 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 128 250 руб.32063 руб. в СплитНоутбук Dell Pro 16 Plus PB16250 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD1Tb I...
-
В наличииЦена 128 330 руб.32083 руб. в СплитНоутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 5 435 16Gb SSD512Gb AMD R...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU179 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QS1-M00C60)