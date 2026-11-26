Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JM-TU088 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QT1-M005C0)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JM-TU088 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QT1-M005C0)
ASUS TUF Gaming 16 FX610JM-TU088 — игровой ноутбук с процессором Intel Core i7-14650HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. В этой комплектации установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой 144 Гц подходит для динамичных игр и повседневной работы. Формат 16:10 даёт больше пространства по вертикали. Для периферии предусмотрены три USB-A и один USB-C с поддержкой DisplayPort, а также HDMI, сетевой разъём RJ-45 и аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, камера HD и клавиатура с цифровым блоком и зональной RGB-подсветкой. Аккумулятор имеет ёмкость 63 Вт·ч. Корпус выполнен в чёрном цвете; масса ноутбука — 2,2 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 138 640 руб.34660 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1336 Core Ultra 7 255H 16Gb S...
-
В наличииЦена 139 050 руб.34763 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb ...
-
В наличииЦена 139 410 руб.34853 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-ST399 Core Ultra 7 355 24Gb SSD...
-
В наличииЦена 139 410 руб.34853 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-ST434 Core Ultra 7 355 24Gb SSD...
-
В наличииЦена 139 560 руб.34890 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 139 640 руб.34910 руб. в СплитНоутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD R...
-
В наличииЦена 139 900 руб.34975 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H /16Gb /512Gb/ LTE/...
-
В наличииЦена 140 050 руб.35013 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s 14" U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro
-
В наличииЦена 140 120 руб.35030 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver
-
В наличииЦена 140 490 руб.35123 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 141 270 руб.35318 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVID...
-
В наличииЦена 141 440 руб.35360 руб. в СплитНоутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JM-TU088 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QT1-M005C0)