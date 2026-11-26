Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AP-SY063 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0P71-M003C0)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
278 910 руб.
В наличии
Код товара: 755310
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
278 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AP-SY063 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0P71-M003C0)
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AP-SY063 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0P71-M003C0)
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Бренд
Asus
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AP-SY063 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0P71-M003C0)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AP-SY063 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0P71-M003C0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 278910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AP-SY063 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0P71-M003C0)