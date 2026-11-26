Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR150 Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M007X0)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR150 Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M007X0)
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR150 — игровой ноутбук в сером алюминиевом корпусе массой 1,85 кг. Intel Core Ultra 7 255H с 16 ядрами и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти подходят для игр, монтажа и работы с 3D-графикой. Установлены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 240 Гц сохраняет детали в тёмных сценах и плавно отображает движение. Для внешних мониторов и периферии предусмотрены HDMI, два порта USB-A и два USB-C, один из которых поддерживает Thunderbolt 4. Есть слот для карт SD, веб-камера и клавиатура с подсветкой. Беспроводное подключение обеспечивают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ёмкость аккумулятора составляет 90 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 197 070 руб.49268 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PR-S8046 Ryzen 9 8940HX 16Gb SS...
-
В наличииЦена 198 150 руб.49538 руб. в СплитНоутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 198 620 руб.49655 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3" Liquid Ret...
-
В наличииЦена 198 770 руб.49693 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 199 860 руб.49965 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8246 Ryzen 7 253 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 200 010 руб.50003 руб. в СплитНоутбук Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X Snapdragon X2 Elite X2E...
-
В наличииЦена 200 790 руб.50198 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ485W Snapdragon X2 Elite Ext...
-
В наличииЦена 201 720 руб.50430 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY204 Ryzen AI 9 465 16Gb ...
-
В наличииЦена 201 870 руб.50468 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S14 UM5406GA-SW310W Ryzen AI 9 465 24Gb SSD...
-
В наличииЦена 202 650 руб.50663 руб. в СплитНоутбук MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-090XRUY Ryzen 9 8...
-
В наличииЦена 202 880 руб.50720 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 202 880 руб.50720 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core G...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR150 Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M007X0)