Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY204 Ryzen AI 9 465 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M009X0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ROG Zephyrus G14
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
201 720 руб.
В наличии
Код товара: 755308
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201 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ROG Zephyrus G14
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY204 Ryzen AI 9 465 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M009X0)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY204 — 14-дюймовый игровой ноутбук в белом алюминиевом корпусе массой 1,5 кг. Десятиядерный AMD Ryzen AI 9 465 и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти подходят для игр и работы с графикой. Установлены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. OLED-экран 2880 x 1800 с частотой 120 Гц передаёт глубокий чёрный цвет и плавное движение. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, а для видеосвязи предусмотрена камера Full HD. Внешний монитор можно подключить по HDMI 2.1 или USB-C с DisplayPort. Для периферии есть два порта USB-A, два USB-C и слот microSD. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ёмкость аккумулятора — 73 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ROG Zephyrus G14
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY204 — 14-дюймовый игровой ноутбук в белом алюминиевом корпусе массой 1,5 кг. Десятиядерный AMD Ryzen AI 9 465 и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти подходят для игр и работы с графикой. Установлены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. OLED-экран 2880 x 1800 с частотой 120 Гц передаёт глубокий чёрный цвет и плавное движение. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, а для видеосвязи предусмотрена камера Full HD. Внешний монитор можно подключить по HDMI 2.1 или USB-C с DisplayPort. Для периферии есть два порта USB-A, два USB-C и слот microSD. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ёмкость аккумулятора — 73 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Белые, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Белые, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY204 Ryzen AI 9 465 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M009X0) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 201720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY204 Ryzen AI 9 465 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M009X0)