Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN460 Ryzen 7 155 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0JF7-M01060)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
TUF Gaming A15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 610 руб.
В наличии
Код товара: 755306
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83 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TUF Gaming A15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
155
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.85
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN460 Ryzen 7 155 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0JF7-M01060)
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN460 — игровой ноутбук в чёрном корпусе. Шестиядерный AMD Ryzen 7 155 работает в паре с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти. В этой комплектации установлены 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без операционной системы. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 x 1080 и частотой 144 Гц обеспечивает плавное отображение движения в играх. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, а для видеосвязи есть HD-камера. Монитор можно подключить по HDMI или по USB-C с DisplayPort. Для периферии предусмотрены три USB-A, для сети — RJ-45 и Wi-Fi 6. Масса ноутбука — 2,3 кг, ёмкость аккумулятора — 48 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TUF Gaming A15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
155
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN460 — игровой ноутбук в чёрном корпусе. Шестиядерный AMD Ryzen 7 155 работает в паре с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти. В этой комплектации установлены 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Ноутбук поставляется без операционной системы. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 x 1080 и частотой 144 Гц обеспечивает плавное отображение движения в играх. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, а для видеосвязи есть HD-камера. Монитор можно подключить по HDMI или по USB-C с DisplayPort. Для периферии предусмотрены три USB-A, для сети — RJ-45 и Wi-Fi 6. Масса ноутбука — 2,3 кг, ёмкость аккумулятора — 48 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN460 Ryzen 7 155 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0JF7-M01060) - купить по цене 83610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN460 Ryzen 7 155 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0JF7-M01060)