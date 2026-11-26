Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 7 7735HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000824)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 7 7735HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000824)
TECNO MegaBook K16SFA (71005000824) — ноутбук для работы с документами, учёбы и видеосвязи. Восьмиядерный AMD Ryzen 7 7735HS со встроенной графикой AMD Radeon 680M работает с 8 ГБ памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и пропорциями 16:10 вмещает больше строк таблицы или документа. Клавиатура оснащена подсветкой и цифровым блоком, а в кнопку питания встроен сканер отпечатка пальца. Для видеовстреч предусмотрена веб-камера со шторкой. На корпусе есть HDMI, два USB-A, два USB-C, слот microSD и Ethernet. Аккумулятор на 70 Вт·ч заряжается через USB-C. Ноутбук в сером алюминиевом корпусе весит 1,76 кг.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 7 7735HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000824)