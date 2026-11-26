Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-U1478 Core Ultra 5 325 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam Bag (90NB1945-M00N50)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-U1478 Core Ultra 5 325 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam Bag (90NB1945-M00N50)
ASUS Zenbook 14 UX3480AA-U1478 — компактный ноутбук с процессором Core Ultra 5 325, 16 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 256 ГБ. Оперативная память установлена на плате. Конфигурация подходит для работы с документами, браузером и повседневными приложениями. 14-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 1920 x 1200 и частоту обновления 60 Гц. Встроенная графика Intel Graphics отвечает за вывод изображения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы; её потребуется установить отдельно. Для периферии доступны Thunderbolt 4 и USB Type-C с поддержкой вывода изображения и зарядки, USB Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6E и Bluetooth. Корпус выполнен из алюминия, крышка — из материала Ceraluminum. Камера с ИК-функцией поддерживает вход Windows Hello.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Intel Core Ultra 5, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3480AA-U1478 Core Ultra 5 325 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam Bag (90NB1945-M00N50)