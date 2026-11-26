Ноутбук Tecno MegaBook K16SZA Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000891)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MegaBook K16S
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 500 руб.
В наличии
Код товара: 755300
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58 500 руб.
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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MegaBook K16S
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.39
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SZA Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000891)
TECNO MegaBook K16SZA (71005000891) — ноутбук для работы с документами, учёбы и видеовстреч. Десятиядерный Intel Core i5-1235U со встроенной графикой дополнен 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. Матовый IPS-экран диагональю 16 дюймов имеет разрешение 1920 x 1200 и частоту 60 Гц. Формат 16:10 удобен для длинных документов и таблиц. На клавиатуре есть подсветка и цифровой блок, над экраном — веб-камера. Для периферии предусмотрены два USB-A и два USB-C, для внешнего монитора — HDMI. К проводной сети можно подключиться через RJ-45. Аккумулятор на 70 Вт·ч заряжается через USB-C. Серый алюминиевый корпус весит 1,76 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MegaBook K16S
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
TECNO MegaBook K16SZA (71005000891) — ноутбук для работы с документами, учёбы и видеовстреч. Десятиядерный Intel Core i5-1235U со встроенной графикой дополнен 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. Матовый IPS-экран диагональю 16 дюймов имеет разрешение 1920 x 1200 и частоту 60 Гц. Формат 16:10 удобен для длинных документов и таблиц. На клавиатуре есть подсветка и цифровой блок, над экраном — веб-камера. Для периферии предусмотрены два USB-A и два USB-C, для внешнего монитора — HDMI. К проводной сети можно подключиться через RJ-45. Аккумулятор на 70 Вт·ч заряжается через USB-C. Серый алюминиевый корпус весит 1,76 кг.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Tecno MegaBook K16SZA Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000891) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 58500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SZA Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000891)