Ноутбук Dell Pro 16 Plus PB16250 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-5690)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Plus PB16250 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-5690)
Dell Pro 16 Plus PB16250 (PRO16PL-5690) — ноутбук для работы с документами, учёбы и повседневных задач. В этой комплектации установлен процессор Intel Core Ultra 5 235U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Предустановлена операционная система Linux. Встроенная графика подходит для офисных приложений, просмотра видео и подключения внешнего экрана. IPS-экран диагональю 16 дюймов имеет разрешение 1920 x 1200 и формат 16:10 — удобный для таблиц, документов и нескольких рабочих окон. Клавиатура дополнена цифровым блоком. Для подключения периферии предусмотрены два USB-A, два USB-C, оба с Thunderbolt 4, HDMI, гигабитный сетевой разъём RJ-45 и комбинированный аудиоразъём. Встроенные камера, Wi-Fi и Bluetooth помогают организовать рабочее место без лишних устройств.
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 Plus PB16250 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16PL-5690)