Ноутбук Dell Latitude 3450 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WVA FHD (1920x1080) Linux dk.grey WiFi BT Cam (3450-5988)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Latitude 3450 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WVA FHD (1920x1080) Linux dk.grey WiFi BT Cam (3450-5988)
Dell Latitude 3450 (3450-5988) — компактный 14-дюймовый ноутбук для работы, учёбы и поездок. В этой комплектации установлен процессор Intel Core i5-1335U с 10 ядрами, 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена операционная система Linux. Встроенная графика использует общую оперативную память и подходит для офисных приложений, просмотра видео и повседневных задач. Экран с широкими углами обзора имеет разрешение Full HD 1920 x 1080 и частоту обновления 60 Гц. Для подключения периферии предусмотрены три USB-A и один USB-C с поддержкой USB4, DisplayPort и питания Power Delivery. Также есть HDMI, гигабитный сетевой разъём RJ-45 и комбинированный аудиоразъём. Камера, Wi-Fi и Bluetooth помогают участвовать в видеовстречах и работать с беспроводными устройствами. Тёмно-серый корпус легко вписывается в рабочую обстановку.
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 3450 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WVA FHD (1920x1080) Linux dk.grey WiFi BT Cam (3450-5988)