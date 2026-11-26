Ноутбук Thunderobot Gravity 16 Max G5 Core i9 14900HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (JT009V00HRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Gravity 16 Max G5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 720 руб.
В наличии
Код товара: 755283
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 720 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gravity 16 Max G5
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.8
Описание товара Ноутбук Thunderobot Gravity 16 Max G5 Core i9 14900HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (JT009V00HRU)
Thunderobot Gravity 16 Max G5 (JT009V00HRU) — игровой ноутбук с 24-ядерным Intel Core i9-14900HX и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков с 12 ГБ видеопамяти. В этой конфигурации установлены 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. Предустановлена Windows 11 Home. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 300 Гц рассчитан на динамичные игры. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой и цифровым блоком, над экраном расположена веб-камера Full HD. Для внешнего монитора предусмотрен HDMI 2.1, для периферии — три USB-A и один USB-C. К сети можно подключиться по гигабитному Ethernet или Wi-Fi 6. Серый корпус весит 2,6 кг. Ёмкость аккумулятора составляет 63 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 240 860 руб.60215 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb ...
-
В наличииЦена 243 570 руб.60893 руб. в СплитНоутбук Asus ProArt P16 H7606GP-SR035W Ryzen AI 9 465 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 246 510 руб.61628 руб. в СплитНоутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ul...
-
В наличииЦена 246 940 руб.61735 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 249 300 руб.62325 руб. в СплитНоутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 ...
-
В наличииЦена 251 550 руб.62888 руб. в СплитНоутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV089 AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb ...
-
В наличииЦена 255 310 руб.63828 руб. в СплитНоутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz T...
-
В наличииЦена 255 810 руб.63953 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 257 670 руб.64418 руб. в СплитНоутбук Asus ProArt PX13 HN7306EA-LX129X Ryzen AI Max+ 395 32Gb ...
-
В наличииЦена 260 470 руб.65118 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 263 930 руб.65983 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3)
-
В наличииЦена 266 040 руб.66510 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN538X Core Ultra X9 378H 32Gb...
Бренд
Thunderobot
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gravity 16 Max G5
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
63 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Thunderobot Gravity 16 Max G5 (JT009V00HRU) — игровой ноутбук с 24-ядерным Intel Core i9-14900HX и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков с 12 ГБ видеопамяти. В этой конфигурации установлены 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. Предустановлена Windows 11 Home. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой 300 Гц рассчитан на динамичные игры. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой и цифровым блоком, над экраном расположена веб-камера Full HD. Для внешнего монитора предусмотрен HDMI 2.1, для периферии — три USB-A и один USB-C. К сети можно подключиться по гигабитному Ethernet или Wi-Fi 6. Серый корпус весит 2,6 кг. Ёмкость аккумулятора составляет 63 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Ноутбук Thunderobot Gravity 16 Max G5 Core i9 14900HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (JT009V00HRU) - этот товар вы можете купить по цене 250720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot Gravity 16 Max G5 Core i9 14900HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (JT009V00HRU)