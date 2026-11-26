Ноутбук Asus VivoBook S14 Flip TP5408QA-U2087W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home lt.blue WiFi BT Cam (90NB19P1-M004Z0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Vivobook S14 Flip
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 370 руб.
В наличии
Код товара: 755281
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113 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Vivobook S14 Flip
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.3
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 Flip TP5408QA-U2087W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home lt.blue WiFi BT Cam (90NB19P1-M004Z0)
ASUS Vivobook S14 Flip TP5408QA-U2087W — голубой ноутбук-трансформер массой 1,39 кг. Шарнир раскрывается на 360°: можно работать с клавиатурой, смотреть видео в режиме подставки или использовать устройство как планшет. Сенсорный 14-дюймовый OLED-экран 1920 x 1200 поддерживает стилус для заметок и эскизов. Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 со встроенной графикой Adreno работает с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. Клавиатура оснащена подсветкой, а камера Full HD с ИК-датчиком поддерживает вход по лицу. Для подключения монитора и периферии есть HDMI, два USB-A и два USB-C с выводом изображения. Аккумулятор на 50 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Vivobook S14 Flip
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS Vivobook S14 Flip TP5408QA-U2087W — голубой ноутбук-трансформер массой 1,39 кг. Шарнир раскрывается на 360°: можно работать с клавиатурой, смотреть видео в режиме подставки или использовать устройство как планшет. Сенсорный 14-дюймовый OLED-экран 1920 x 1200 поддерживает стилус для заметок и эскизов. Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 со встроенной графикой Adreno работает с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. Клавиатура оснащена подсветкой, а камера Full HD с ИК-датчиком поддерживает вход по лицу. Для подключения монитора и периферии есть HDMI, два USB-A и два USB-C с выводом изображения. Аккумулятор на 50 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Asus VivoBook S14 Flip TP5408QA-U2087W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home lt.blue WiFi BT Cam (90NB19P1-M004Z0) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 113370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 Flip TP5408QA-U2087W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home lt.blue WiFi BT Cam (90NB19P1-M004Z0)