Ноутбук Asus ProArt P16 H7606GM-SR033W Ryzen AI 9 465 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" OLED Touch WQXGA+ (2880x1800) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB19H1-M00260)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
227 760 руб.
В наличии
Код товара: 755280
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227 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ProArt P16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606GM-SR033W Ryzen AI 9 465 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" OLED Touch WQXGA+ (2880x1800) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB19H1-M00260)
ASUS ProArt P16 H7606GM-SR033W — ноутбук для монтажа, обработки фотографий и работы с графикой. Десятиядерный AMD Ryzen AI 9 465 и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти дополнены 16 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ. Предустановлена Windows 11 Home. 16-дюймовый сенсорный OLED-экран 2880 x 1800 с частотой 120 Гц и охватом 100% DCI-P3 подходит для работы с цветом. Тачпад с ASUS DialPad позволяет менять параметры в совместимых приложениях. Для импорта файлов есть слот SD Express, для мониторов — HDMI 2.1 и USB-C с выводом изображения. Также предусмотрены два USB-A, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Чёрный алюминиевый корпус весит 1,85 кг, ёмкость аккумулятора — 90 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ProArt P16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
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Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS ProArt P16 H7606GM-SR033W — ноутбук для монтажа, обработки фотографий и работы с графикой. Десятиядерный AMD Ryzen AI 9 465 и NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти дополнены 16 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ. Предустановлена Windows 11 Home. 16-дюймовый сенсорный OLED-экран 2880 x 1800 с частотой 120 Гц и охватом 100% DCI-P3 подходит для работы с цветом. Тачпад с ASUS DialPad позволяет менять параметры в совместимых приложениях. Для импорта файлов есть слот SD Express, для мониторов — HDMI 2.1 и USB-C с выводом изображения. Также предусмотрены два USB-A, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Чёрный алюминиевый корпус весит 1,85 кг, ёмкость аккумулятора — 90 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, С сенсорным экраном, Черный, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, С сенсорным экраном, Черный, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606GM-SR033W Ryzen AI 9 465 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" OLED Touch WQXGA+ (2880x1800) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB19H1-M00260) - этот товар вы можете купить по цене 227760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606GM-SR033W Ryzen AI 9 465 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5060 8Gb 16" OLED Touch WQXGA+ (2880x1800) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB19H1-M00260)