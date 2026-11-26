Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ029 Ryzen 5 125 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M00140)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 120 руб.
В наличии
Код товара: 755276
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
42 120 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Asus
Вес, кг.
2.9
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ029 Ryzen 5 125 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M00140)
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ029 Ryzen 5 125 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M00140)
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Бренд
Asus
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ029 Ryzen 5 125 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M00140)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ029 Ryzen 5 125 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M00140) - купить по цене 42120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502UA-BQ029 Ryzen 5 125 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 740M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1AT1-M00140)