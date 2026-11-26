Ноутбук Dell Essential 15 PV15250 Core i5 1334U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD+ (1920x1200) Linux black WiFi BT Cam (1525-5850)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Essential 15 PV15250 Core i5 1334U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD+ (1920x1200) Linux black WiFi BT Cam (1525-5850)
Dell Pro 15 Essential PV15250 (1525-5850) — ноутбук для работы с документами, учёбы и повседневных задач. В этой комплектации установлен процессор Intel Core i5-1334U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Предустановлена операционная система Linux. Встроенная графика подходит для офисных приложений, просмотра видео и подключения внешнего экрана. IPS-экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение Full HD 1920 x 1080. Полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком удобна для таблиц и расчётов. Для периферии предусмотрены USB-A и USB-C, для монитора — HDMI; есть аудиоразъём и считыватель карт SD. Камера, Wi-Fi и Bluetooth позволяют общаться по видеосвязи и подключать беспроводные устройства. Корпус выполнен из пластика в чёрном цвете.
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Essential 15 PV15250 Core i5 1334U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD+ (1920x1200) Linux black WiFi BT Cam (1525-5850)