Ноутбук HP EliteBook 830 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 13.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TG0UT)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
EliteBook 830 G11
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 720 руб.
В наличии
Код товара: 755269
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108 720 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
EliteBook 830 G11
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
135U
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.19
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 830 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 13.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TG0UT)
HP EliteBook 830 G11 (A6TG0UT) — компактный ноутбук для работы в офисе и в поездках. Intel Core Ultra 5 135U со встроенной графикой Intel Graphics дополнен 16 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. Матовый 13,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 удобен для документов. Для видеовстреч предусмотрена ИК-камера 5 Мп, а клавиатура оснащена подсветкой и защитой от пролива жидкости. Подключить монитор и периферию можно через HDMI 2.1, два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аккумулятор на 56 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
EliteBook 830 G11
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
135U
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
HP EliteBook 830 G11 (A6TG0UT) — компактный ноутбук для работы в офисе и в поездках. Intel Core Ultra 5 135U со встроенной графикой Intel Graphics дополнен 16 ГБ памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. Матовый 13,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 удобен для документов. Для видеовстреч предусмотрена ИК-камера 5 Мп, а клавиатура оснащена подсветкой и защитой от пролива жидкости. Подключить монитор и периферию можно через HDMI 2.1, два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Аккумулятор на 56 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук HP EliteBook 830 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 13.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TG0UT) - купить по цене 108720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 830 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 13.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6TG0UT)