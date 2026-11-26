Ноутбук HP 250R G10 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (AD2P8ET)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
250R G10
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 330 руб.
В наличии
Код товара: 755266
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87 330 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
250R G10
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Вт·ч
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.33
Описание товара Ноутбук HP 250R G10 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (AD2P8ET)
HP 250R G10 (AD2P8ET) — ноутбук для работы с документами, таблицами и видеовстреч. Десятиядерный Intel Core 7 150U со встроенной графикой дополнен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. Матовый 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 и яркостью 250 кд/м? подходит для офисной работы. Клавиатура оснащена цифровым блоком, над экраном расположена HD-камера. Для периферии предусмотрены два USB-A и один USB-C, для внешнего монитора — HDMI. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Ёмкость аккумулятора составляет 41 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
250R G10
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Вт·ч
Страна производитель
Китай
HP 250R G10 (AD2P8ET) — ноутбук для работы с документами, таблицами и видеовстреч. Десятиядерный Intel Core 7 150U со встроенной графикой дополнен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. Матовый 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 и яркостью 250 кд/м? подходит для офисной работы. Клавиатура оснащена цифровым блоком, над экраном расположена HD-камера. Для периферии предусмотрены два USB-A и один USB-C, для внешнего монитора — HDMI. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Ёмкость аккумулятора составляет 41 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук HP 250R G10 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (AD2P8ET) - данный товар вы можете купить по цене 87330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP 250R G10 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (AD2P8ET)