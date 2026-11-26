Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ485W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 48Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008H0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Zenbook A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 790 руб.
В наличии
Код товара: 755263
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200 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Zenbook A16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme
Модель процессора
X2E-94-100
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ485W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 48Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008H0)
ASUS Zenbook A16 UX3607OA-SQ485W — 16-дюймовый ноутбук массой 1,2 кг в цвете Zabriskie Beige. В этой комплектации установлены 18-ядерный Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 со встроенной графикой Adreno, 48 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. OLED-экран с разрешением 2880 x 1800, частотой 120 Гц и охватом 100% DCI-P3 подходит для работы с фотографиями и видео. Клавиатура оснащена подсветкой, для видеовстреч предусмотрена камера. Для периферии есть USB-A, два USB-C с USB4, HDMI и слот для карт SD. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, OLED, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Zenbook A16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
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Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme
Модель процессора
X2E-94-100
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS Zenbook A16 UX3607OA-SQ485W — 16-дюймовый ноутбук массой 1,2 кг в цвете Zabriskie Beige. В этой комплектации установлены 18-ядерный Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 со встроенной графикой Adreno, 48 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Home. OLED-экран с разрешением 2880 x 1800, частотой 120 Гц и охватом 100% DCI-P3 подходит для работы с фотографиями и видео. Клавиатура оснащена подсветкой, для видеовстреч предусмотрена камера. Для периферии есть USB-A, два USB-C с USB4, HDMI и слот для карт SD. Беспроводную связь обеспечивают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, OLED, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, OLED, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ485W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 48Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008H0) - стоимость товара 200790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ485W Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 48Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam Bag (90NB17W1-M008H0)