Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8246 Ryzen 7 253 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00DV0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
TUF Gaming A18 FA808UP-S8246
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 860 руб.
В наличии
Код товара: 755258
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199 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TUF Gaming A18 FA808UP-S8246
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
253
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.05
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8246 Ryzen 7 253 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00DV0)
ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8246 — игровой ноутбук с большим 18-дюймовым экраном. Процессор AMD Ryzen 7 253 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подходят для современных игр, работы с графикой и многозадачности. В комплектации установлены 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. Операционная система не предустановлена. IPS-экран с разрешением 1920 x 1200, частотой 144 Гц и форматом 16:10 даёт просторное рабочее поле. Для периферии предусмотрены три USB-A, два USB-C, HDMI, сетевой разъём RJ-45 и аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, камера Full HD с ИК-модулем и клавиатура с RGB-подсветкой. Аккумулятор имеет ёмкость 90 Вт·ч. Ноутбук выполнен в цвете Jaeger Gray.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TUF Gaming A18 FA808UP-S8246
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
253
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт·ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8246 — игровой ноутбук с большим 18-дюймовым экраном. Процессор AMD Ryzen 7 253 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подходят для современных игр, работы с графикой и многозадачности. В комплектации установлены 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. Операционная система не предустановлена. IPS-экран с разрешением 1920 x 1200, частотой 144 Гц и форматом 16:10 даёт просторное рабочее поле. Для периферии предусмотрены три USB-A, два USB-C, HDMI, сетевой разъём RJ-45 и аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, камера Full HD с ИК-модулем и клавиатура с RGB-подсветкой. Аккумулятор имеет ёмкость 90 Вт·ч. Ноутбук выполнен в цвете Jaeger Gray.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8246 Ryzen 7 253 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00DV0) - по цене 199860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8246 Ryzen 7 253 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00DV0)