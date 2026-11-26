Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G4 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QFS4G400)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ThinkPad T16 Gen 4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 930 руб.
В наличии
Код товара: 755255
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146 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ThinkPad T16 Gen 4
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.25
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G4 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QFS4G400)
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (21QFS4G400) — рабочий ноутбук с 14-ядерным Intel Core Ultra 5 225H и встроенной графикой Intel Arc 130T. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920 x 1200 и яркостью 400 кд/м? даёт достаточно места для таблиц и нескольких окон. Клавиатура с подсветкой оснащена цифровым блоком и TrackPoint. Для входа в систему есть сканер отпечатка пальца. Для подключения мониторов и периферии предусмотрены HDMI 2.1, два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4. Есть гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Аккумулятор на 52,5 Вт·ч заряжается через USB-C.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ThinkPad T16 Gen 4
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (21QFS4G400) — рабочий ноутбук с 14-ядерным Intel Core Ultra 5 225H и встроенной графикой Intel Arc 130T. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Операционная система не предустановлена. Матовый IPS-экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920 x 1200 и яркостью 400 кд/м? даёт достаточно места для таблиц и нескольких окон. Клавиатура с подсветкой оснащена цифровым блоком и TrackPoint. Для входа в систему есть сканер отпечатка пальца. Для подключения мониторов и периферии предусмотрены HDMI 2.1, два USB-A и два USB-C с Thunderbolt 4. Есть гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Аккумулятор на 52,5 Вт·ч заряжается через USB-C.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G4 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QFS4G400) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 146930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 G4 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21QFS4G400)