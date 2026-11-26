Ноутбук MSI Stealth 18 HX AI A2XWHG-098XRUY Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-183341-098)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
323 550 руб.
В наличии
Код товара: 755246
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
323 550 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Вес, кг.
5.86
Описание товара Ноутбук MSI Stealth 18 HX AI A2XWHG-098XRUY Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-183341-098)
Ноутбук MSI Stealth 18 HX AI A2XWHG-098XRUY Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-183341-098)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MSI
Ноутбук MSI Stealth 18 HX AI A2XWHG-098XRUY Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-183341-098)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук MSI Stealth 18 HX AI A2XWHG-098XRUY Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-183341-098) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 323550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth 18 HX AI A2XWHG-098XRUY Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-183341-098)