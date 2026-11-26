Ноутбук Osio BaseLine B150i-012c N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom blue WiFi BT Cam 5000mAh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
BaseLine B150i
Операционная система
Uncom
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 020 руб.
В наличии
Код товара: 755239
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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
BaseLine B150i
Трансформер
Нет
Операционная система
Uncom
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100 Мбит/с
Энергоемкость батареи
38 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.48
Описание товара Ноутбук Osio BaseLine B150i-012c N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom blue WiFi BT Cam 5000mAh
OSiO BaseLine B150i-012c — ноутбук в синем корпусе для браузера, документов, учёбы и видеозвонков. Четырёхъядерный Intel N100 со встроенной графикой Intel UHD дополнен 8 ГБ памяти DDR4 и SSD на 256 ГБ. В этой комплектации установлена Uncom OS. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 x 1080 и частоту 60 Гц. Клавиатура оснащена цифровым блоком, над экраном расположена веб-камера. Периферию можно подключить через три USB-A и два USB-C, внешний монитор — по HDMI. Для подключения к сети доступны Wi-Fi и Ethernet. Масса ноутбука — 1,76 кг, ёмкость аккумулятора — 38 Вт·ч.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
BaseLine B150i
Трансформер
Нет
Операционная система
Uncom
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100 Мбит/с
Энергоемкость батареи
38 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
OSiO BaseLine B150i-012c — ноутбук в синем корпусе для браузера, документов, учёбы и видеозвонков. Четырёхъядерный Intel N100 со встроенной графикой Intel UHD дополнен 8 ГБ памяти DDR4 и SSD на 256 ГБ. В этой комплектации установлена Uncom OS. Матовый IPS-экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение 1920 x 1080 и частоту 60 Гц. Клавиатура оснащена цифровым блоком, над экраном расположена веб-камера. Периферию можно подключить через три USB-A и два USB-C, внешний монитор — по HDMI. Для подключения к сети доступны Wi-Fi и Ethernet. Масса ноутбука — 1,76 кг, ёмкость аккумулятора — 38 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Osio BaseLine B150i-012c N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom blue WiFi BT Cam 5000mAh - по цене 33020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Osio BaseLine B150i-012c N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom blue WiFi BT Cam 5000mAh