Ноутбук Thunderobot 911S Core 3D Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009K00RRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
911S Core 3D
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 360 руб.
В наличии
Код товара: 755238
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89 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
911S Core 3D
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
53.35 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.7
Описание товара Ноутбук Thunderobot 911S Core 3D Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009K00RRU)
Thunderobot 911S Core 3D (JT009K00RRU) — игровой ноутбук с восьмиядерным Intel Core i5-13420H и NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 и частотой 144 Гц подходит для игр и повседневной работы. Клавиатура оснащена подсветкой, а над экраном расположена веб-камера. Внешний монитор можно подключить по HDMI, периферию — через три USB-A и один USB-C. Для сети доступны Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Чёрный корпус весит 2,15 кг, ёмкость аккумулятора — 53,35 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Thunderobot
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
911S Core 3D
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
53.35 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Thunderobot 911S Core 3D (JT009K00RRU) — игровой ноутбук с восьмиядерным Intel Core i5-13420H и NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Предустановлена Windows 11 Pro. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 и частотой 144 Гц подходит для игр и повседневной работы. Клавиатура оснащена подсветкой, а над экраном расположена веб-камера. Внешний монитор можно подключить по HDMI, периферию — через три USB-A и один USB-C. Для сети доступны Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Чёрный корпус весит 2,15 кг, ёмкость аккумулятора — 53,35 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Thunderobot 911S Core 3D Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009K00RRU) - по цене 89360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot 911S Core 3D Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009K00RRU)