Howlin Wolf - Howlin' Wolf (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957502528) виниловая пластинка
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
В наличии
Код товара: 755208
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
300
Описание товара Howlin Wolf - Howlin' Wolf (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957502528) виниловая пластинка
Howlin Wolf - Howlin' Wolf (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957502528) виниловая пластинка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Verve Records
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Howlin Wolf - Howlin' Wolf (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957502528) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Howlin Wolf - Howlin' Wolf (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957502528) виниловая пластинка – стоимость товара 6410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Howlin Wolf - Howlin' Wolf (Analogue, Acoustic Sounds) (0199957502528) виниловая пластинка