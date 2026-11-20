Уцененный товар Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый хорошее состояние , 755111
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%6 470 руб. 8 091 руб.
В наличии
Код товара: 755111
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 470 руб. -20%
8 091 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х14х14
Вес, кг.
1
Описание товара Уцененный товар Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, ресивер , провода, крепление Причина уценки : после ремонта ( замена предохранителя)
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Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, ресивер , провода, крепление Причина уценки : после ремонта ( замена предохранителя)
Уцененный товар Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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