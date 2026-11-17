Ноутбук Acer ANV16-I12-50V8 16" WUXGA IPS 165Hz C5-205H 16GB DDR4 512GB RTX3050-4GB GDDR6 NoOS Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Nitro V 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 690 руб.
В наличии
Код товара: 755110
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92 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Nitro V 16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 5
Модель процессора
205H
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.35 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.6
Описание товара Ноутбук Acer ANV16-I12-50V8 16" WUXGA IPS 165Hz C5-205H 16GB DDR4 512GB RTX3050-4GB GDDR6 NoOS Black
Игровой ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-I12-50V8 сочетает сдержанный черный дизайн и высокую производительность для современных игр, учебы и работы с ресурсоемкими приложениями. Крупный матовый экран с высокой частотой обновления и увеличенным по вертикали рабочим пространством обеспечивает плавность динамичных сцен и комфорт при работе с проектами. Продуманная система охлаждения и клавиатура с подсветкой позволяют с удобством играть и работать даже в темное время суток. [1, 2]
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Nitro V 16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core 5
Модель процессора
205H
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.35 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Игровой ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-I12-50V8 сочетает сдержанный черный дизайн и высокую производительность для современных игр, учебы и работы с ресурсоемкими приложениями. Крупный матовый экран с высокой частотой обновления и увеличенным по вертикали рабочим пространством обеспечивает плавность динамичных сцен и комфорт при работе с проектами. Продуманная система охлаждения и клавиатура с подсветкой позволяют с удобством играть и работать даже в темное время суток. [1, 2]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук Acer ANV16-I12-50V8 16" WUXGA IPS 165Hz C5-205H 16GB DDR4 512GB RTX3050-4GB GDDR6 NoOS Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 92690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer ANV16-I12-50V8 16" WUXGA IPS 165Hz C5-205H 16GB DDR4 512GB RTX3050-4GB GDDR6 NoOS Black