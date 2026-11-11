Княzz - Платим За Шута! (Clear Vinyl) (2Lp+Сувенирная Монета+Буклет) (4607151547062C) Виниловая Пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб.
В наличии
Код товара: 755073
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Княzz - Платим За Шута! (Clear Vinyl) (2Lp+Сувенирная Монета+Буклет) (4607151547062C) Виниловая Пластинка
Княzz - Платим За Шута! (Clear Vinyl) (2Lp+Сувенирная Монета+Буклет) (4607151547062C) Виниловая Пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Княzz - Платим За Шута! (Clear Vinyl) (2Lp+Сувенирная Монета+Буклет) (4607151547062C) Виниловая Пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Княzz - Платим За Шута! (Clear Vinyl) (2Lp+Сувенирная Монета+Буклет) (4607151547062C) Виниловая Пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Княzz - Платим За Шута! (Clear Vinyl) (2Lp+Сувенирная Монета+Буклет) (4607151547062C) Виниловая Пластинка