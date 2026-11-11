Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden, Kenny Barron
Альбом (сингл)
Night And The City
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб.
В наличии
Код товара: 755044
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465231175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden, Kenny Barron
Альбом (сингл)
Night And The City
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Twilight Song, For Heaven's Sake, Spring Is Here, Body And Soul, You Don't Know What Love Is, Waltz For Ruth, The Very Thought Of You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
International Jazz Day 2024
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175)
Издание Night And The City на двойном цветном виниле Transparent Curacao (выпущенное 3 мая 2024 года) — это лимитированное переиздание культового живого джазового альбома под эгидой лейбла Verve Records, приуроченное к Международному дню джаза (International Jazz Day 2024). Night And The City — это выдающийся концертный альбом, записанный дуэтом легендарного контрабасиста Чарли Хейдена (Charlie Haden) и утонченного пианиста Кенни Баррона (Kenny Barron) в сентябре 1996 года в знаменитом клубе Iridium Jazz Club в Нью-Йорке (оригинальный релиз состоялся в 1998 году).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465231175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden, Kenny Barron
Альбом (сингл)
Night And The City
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Twilight Song, For Heaven's Sake, Spring Is Here, Body And Soul, You Don't Know What Love Is, Waltz For Ruth, The Very Thought Of You
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
International Jazz Day 2024
Страна производитель
Германия
Издание Night And The City на двойном цветном виниле Transparent Curacao (выпущенное 3 мая 2024 года) — это лимитированное переиздание культового живого джазового альбома под эгидой лейбла Verve Records, приуроченное к Международному дню джаза (International Jazz Day 2024). Night And The City — это выдающийся концертный альбом, записанный дуэтом легендарного контрабасиста Чарли Хейдена (Charlie Haden) и утонченного пианиста Кенни Баррона (Kenny Barron) в сентябре 1996 года в знаменитом клубе Iridium Jazz Club в Нью-Йорке (оригинальный релиз состоялся в 1998 году).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) - данный товар вы можете купить по цене 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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