Top.Mail.Ru
Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) - фото 1
Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) - фото 2
Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden, Kenny Barron
Альбом (сингл)
Night And The City
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) - фото 1
  • Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) - фото 2
  • Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 
В наличии
Код товара: 755044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175)
5 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465231175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden, Kenny Barron
Альбом (сингл)
Night And The City
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Twilight Song, For Heaven's Sake, Spring Is Here, Body And Soul, You Don't Know What Love Is, Waltz For Ruth, The Very Thought Of You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
International Jazz Day 2024
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175)

Издание Night And The City на двойном цветном виниле Transparent Curacao (выпущенное 3 мая 2024 года) — это лимитированное переиздание культового живого джазового альбома под эгидой лейбла Verve Records, приуроченное к Международному дню джаза (International Jazz Day 2024). Night And The City — это выдающийся концертный альбом, записанный дуэтом легендарного контрабасиста Чарли Хейдена (Charlie Haden) и утонченного пианиста Кенни Баррона (Kenny Barron) в сентябре 1996 года в знаменитом клубе Iridium Jazz Club в Нью-Йорке (оригинальный релиз состоялся в 1998 году).

Отзывы о товаре Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465231175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden, Kenny Barron
Альбом (сингл)
Night And The City
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Twilight Song, For Heaven's Sake, Spring Is Here, Body And Soul, You Don't Know What Love Is, Waltz For Ruth, The Very Thought Of You
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
International Jazz Day 2024
Страна производитель
Германия
Описание
Издание Night And The City на двойном цветном виниле Transparent Curacao (выпущенное 3 мая 2024 года) — это лимитированное переиздание культового живого джазового альбома под эгидой лейбла Verve Records, приуроченное к Международному дню джаза (International Jazz Day 2024). Night And The City — это выдающийся концертный альбом, записанный дуэтом легендарного контрабасиста Чарли Хейдена (Charlie Haden) и утонченного пианиста Кенни Баррона (Kenny Barron) в сентябре 1996 года в знаменитом клубе Iridium Jazz Club в Нью-Йорке (оригинальный релиз состоялся в 1998 году).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charlie Haden; Kenny Barron - Night And The City (coloured) (0602465231175) - данный товар вы можете купить по цене 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...