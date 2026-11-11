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Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898)

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Red Garland, Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898) - фото 1
Red Garland, Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898) - фото 2
Red Garland, Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis
Альбом (сингл)
Moodsville
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Red Garland, Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898) - фото 1
  • Red Garland, Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898) - фото 2
  • Red Garland, Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 
В наличии
Код товара: 755043
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898)
6 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072754898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis
Альбом (сингл)
Moodsville
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
We'll Be Together Again, Stella By Starlight, I Heard You Cried Last Night, Softly Baby, When Your Lover Has Gone, Wonder Why, Blue Room, The Red Blues
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898)

Переиздание культового джазового альбома 1960 года знаменитого Трио Реда Гарланда с тенор-саксофонистом Эдди "Локджо" Дэвисом. Moodsville Acoustic Sounds Series: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле, tip-on конверт. Альбом был записан в 1959 году в легендарной студии Руди Ван Гелдера в Нью-Джерси. В записи участвовали Ред Гарланд (фортепиано), Эдди "Локджо" Дэвис (тенор-саксофон), Сэм Джонс (бас) и Арт Тейлор (ударные).

Отзывы о товаре Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898)




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072754898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis
Альбом (сингл)
Moodsville
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
We'll Be Together Again, Stella By Starlight, I Heard You Cried Last Night, Softly Baby, When Your Lover Has Gone, Wonder Why, Blue Room, The Red Blues
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание культового джазового альбома 1960 года знаменитого Трио Реда Гарланда с тенор-саксофонистом Эдди "Локджо" Дэвисом. Moodsville Acoustic Sounds Series: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле, tip-on конверт. Альбом был записан в 1959 году в легендарной студии Руди Ван Гелдера в Нью-Джерси. В записи участвовали Ред Гарланд (фортепиано), Эдди "Локджо" Дэвис (тенор-саксофон), Сэм Джонс (бас) и Арт Тейлор (ударные).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Garland, Eddie 'Lockjaw' Davis - Moodsville (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072754898) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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