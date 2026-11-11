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Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)

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Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella &amp; Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
В наличии
Код товара: 755041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)
2 420 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ella Fitzgerald: Have Yourself a Merry Little Christmas, Louis Armstrong: Christmas in New Orleans, Ella Fitzgerald: Jingle Bells, Ella Fitzgerald & Louis Armstrong: I've Got My Love to Keep Me Warm, Ella Fitzgerald: Sleigh Ride, Louis Armstrong: Cool Yule, Ella Fitzgerald: Good Morning Blues, Louis Armstrong: Winter Wonderland, Ella Fitzgerald: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Louis Armstrong: Moments to Remember, Ella Fitzgerald: Santa Claus is Coming to Town, Louis Armstrong: Christmas
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong in the Winter Wonderland — эксклюзивный рождественский виниловый сборник, объединяющий 16 самых известных праздничных композиций в исполнении двух величайших джазовых артистов XX века. Релиз ориентирован на широкую аудиторию и станет отличным подарком к новогодним праздникам как для поклонников классического джаза, так и для покупателей, выбирающих атмосферную рождественскую музыку. Главная особенность издания — оригинальная рождественская сказка, размещённая внутри пластинки в формате иллюстрированного рассказа. История, вдохновлённая судьбами Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, превращает релиз не просто в музыкальную компиляцию, а в коллекционный подарочный объект, который выгодно выделяется среди традиционных рождественских изданий.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ella Fitzgerald: Have Yourself a Merry Little Christmas, Louis Armstrong: Christmas in New Orleans, Ella Fitzgerald: Jingle Bells, Ella Fitzgerald & Louis Armstrong: I've Got My Love to Keep Me Warm, Ella Fitzgerald: Sleigh Ride, Louis Armstrong: Cool Yule, Ella Fitzgerald: Good Morning Blues, Louis Armstrong: Winter Wonderland, Ella Fitzgerald: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Louis Armstrong: Moments to Remember, Ella Fitzgerald: Santa Claus is Coming to Town, Louis Armstrong: Christmas
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong in the Winter Wonderland — эксклюзивный рождественский виниловый сборник, объединяющий 16 самых известных праздничных композиций в исполнении двух величайших джазовых артистов XX века. Релиз ориентирован на широкую аудиторию и станет отличным подарком к новогодним праздникам как для поклонников классического джаза, так и для покупателей, выбирающих атмосферную рождественскую музыку. Главная особенность издания — оригинальная рождественская сказка, размещённая внутри пластинки в формате иллюстрированного рассказа. История, вдохновлённая судьбами Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, превращает релиз не просто в музыкальную компиляцию, а в коллекционный подарочный объект, который выгодно выделяется среди традиционных рождественских изданий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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