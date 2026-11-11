Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)
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Характеристики
Описание товара Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Ella & Louis In The Winter Wonderland: Christmas Songs Collection (4601620109621)
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong in the Winter Wonderland — эксклюзивный рождественский виниловый сборник, объединяющий 16 самых известных праздничных композиций в исполнении двух величайших джазовых артистов XX века. Релиз ориентирован на широкую аудиторию и станет отличным подарком к новогодним праздникам как для поклонников классического джаза, так и для покупателей, выбирающих атмосферную рождественскую музыку. Главная особенность издания — оригинальная рождественская сказка, размещённая внутри пластинки в формате иллюстрированного рассказа. История, вдохновлённая судьбами Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, превращает релиз не просто в музыкальную компиляцию, а в коллекционный подарочный объект, который выгодно выделяется среди традиционных рождественских изданий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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