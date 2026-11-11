Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562)
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Jazz Side Of The Moon: The Music Of Pink Floyd (4895241444562)
Альбом Jazz Side of the Moon являющийся данью уважения альбому Pink Floyd Dark Side of the Moon отметившему свое 50-летие в 2023 году, — одна из самых ярких жемчужин в каталоге известного аудиофильского лейбла Chesky Records. Он был записан в 2007 году в церкви Святого Петра в Нью-Йорке джазовой супергруппой, в состав которой входили органист Сэм Яхель, барабанщик Ари Хёниг, гитарист Майк Морено и тенор-саксофонист Шеймус Блейк. Квартет по-новому взглянул на старую классику, преобразив её так, чтобы сохранить дух оригинального альбома 1973 года, но при этом добавить что-то новое и освежающе необычное. Среди ярких моментов пластинки — потрясающие интерпретации любимых песен Pink Floyd: «Time», «The Great Gig In The Sky» и «Money». Альбом Jazz Side of the Moon переиздан ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле с одноступенчатым покрытием. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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