Top.Mail.Ru
Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - фото 1
Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - фото 2
Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - фото 3
Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zoot Sims, Joe Pass
Альбом (сингл)
Blues For 2
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - фото 1
  • Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - фото 2
  • Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - фото 3
  • Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
В наличии
Код товара: 755035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817)
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zoot Sims, Joe Pass
Альбом (сингл)
Blues For 2
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blues For 2, Dindi, Pennies From Heaven, Poor Butterfly, (What Did I To Be So) Black And Blue, I Hadn't Anyone Till You, Takeoff, Remember
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817)

Гитарист Джо Пасс сомневался, получится ли у него альбом Blues for 2 дуэт с тенор-саксофонистом Зутом Симсом. „Для меня это было бы немного необычно, поскольку я не принадлежу к школе ритм-гитары с четырьмя ритмами в такте“. Хотя он и не врывается в ритм, как Фредди Грин, аккомпанемент и соло Пасса настолько элегантны и непринужденны, что кажется, будто все дается легко. Пока Пасс парит, поддерживает и взмывает ввысь, Симс следует его примеру, они переплетаются, словно альпинисты на скале, как в вертикальном «Твистере»». — «Revinylized» Кен Микаллеф, Stereophile октябрь 2025 г. «Как сказал Пасс: „Гитара и тенор-саксофон всегда были хорошим сочетанием. Я думаю, что, находясь в одном регистре, это приятное сочетание и мягкое звучание“. И это действительно подтверждается химией между этими двумя легендами джаза. Непринужденный теплый тон саксофона Симса и роскошное аккордовое звучание гитары Пасса. Оба музыканта находятся в одной комнате, и гитара Пасса — особенно с этим очаровательно звучащим картриджем Analog Relax EX500 — никогда не звучала лучше. Все просто льется легко и непринужденно, и мне очень нравятся их интерпретации таких стандартов, как „Dindi“ и „Pennies from Heaven“». — Майлз Б. Астор, лауреат премии Positive Feedback Writer's Choice Awards 2025 года. Полный текст рецензии можно прочитать здесь . В своих заметках к этому альбому Джо Пасс отметил, что в молодости он определил, что его идеальный партнер по тенор-саксофону должен обладать богатым тембром, гармонической мудростью, уважением к мелодии и желанием играть в стиле свинг. Это неудивительно; Пасс описывал свои собственные качества, и в 1982 году, когда пришло время гитаристу и Зуту Симсу записаться в дуэте, уже после шести тактов стало ясно, что это идеальное творческое сочетание. Пасс был в высшей степени прирожденным исполнителем, его соло звучали раскачивающе с первой ноты. Симс также в более поздние годы был мастером лирического выражения в балладах. Его лиризм здесь, особенно в "Remember", дополняется его непринужденной энергичностью в более быстрых произведениях. Пасс прекрасно аккомпанирует Симсу и солирует с присущей ему изобретательностью. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.

Отзывы о товаре Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zoot Sims, Joe Pass
Альбом (сингл)
Blues For 2
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blues For 2, Dindi, Pennies From Heaven, Poor Butterfly, (What Did I To Be So) Black And Blue, I Hadn't Anyone Till You, Takeoff, Remember
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Гитарист Джо Пасс сомневался, получится ли у него альбом Blues for 2 дуэт с тенор-саксофонистом Зутом Симсом. „Для меня это было бы немного необычно, поскольку я не принадлежу к школе ритм-гитары с четырьмя ритмами в такте“. Хотя он и не врывается в ритм, как Фредди Грин, аккомпанемент и соло Пасса настолько элегантны и непринужденны, что кажется, будто все дается легко. Пока Пасс парит, поддерживает и взмывает ввысь, Симс следует его примеру, они переплетаются, словно альпинисты на скале, как в вертикальном «Твистере»». — «Revinylized» Кен Микаллеф, Stereophile октябрь 2025 г. «Как сказал Пасс: „Гитара и тенор-саксофон всегда были хорошим сочетанием. Я думаю, что, находясь в одном регистре, это приятное сочетание и мягкое звучание“. И это действительно подтверждается химией между этими двумя легендами джаза. Непринужденный теплый тон саксофона Симса и роскошное аккордовое звучание гитары Пасса. Оба музыканта находятся в одной комнате, и гитара Пасса — особенно с этим очаровательно звучащим картриджем Analog Relax EX500 — никогда не звучала лучше. Все просто льется легко и непринужденно, и мне очень нравятся их интерпретации таких стандартов, как „Dindi“ и „Pennies from Heaven“». — Майлз Б. Астор, лауреат премии Positive Feedback Writer's Choice Awards 2025 года. Полный текст рецензии можно прочитать здесь . В своих заметках к этому альбому Джо Пасс отметил, что в молодости он определил, что его идеальный партнер по тенор-саксофону должен обладать богатым тембром, гармонической мудростью, уважением к мелодии и желанием играть в стиле свинг. Это неудивительно; Пасс описывал свои собственные качества, и в 1982 году, когда пришло время гитаристу и Зуту Симсу записаться в дуэте, уже после шести тактов стало ясно, что это идеальное творческое сочетание. Пасс был в высшей степени прирожденным исполнителем, его соло звучали раскачивающе с первой ноты. Симс также в более поздние годы был мастером лирического выражения в балладах. Его лиризм здесь, особенно в "Remember", дополняется его непринужденной энергичностью в более быстрых произведениях. Пасс прекрасно аккомпанирует Симсу и солирует с присущей ему изобретательностью. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zoot Sims, Joe Pass - Blues For 2 (Analogue) (0753088018817) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...