Andrzej Marko, Andre Mikola - Fly Me To The Sun (4251804128070)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrzej Marko, Andre Mikola
Альбом (сингл)
Fly Me To The Sun
Жанр
Инструментальная музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
В наличии
Код товара: 755031
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3 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804128070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrzej Marko, Andre Mikola
Альбом (сингл)
Fly Me To The Sun
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Andrzej Marko–Dhamma, Andre Mikola*–Circulation, Andrzej Marko–Magic Scenery, Andre Mikola*–Longing For Tomorrow, Andre Mikola*–Nocturnal Flowers, Andre Mikola*–Fly Me To The Sun, Andre Mikola*–Birth Of A Butterfly, Andre Mikola*–Riding On A Sunbeam, Andre Mikola*–Osmosis, Andre Mikola*–Solar Heating
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Andrzej Marko, Andre Mikola - Fly Me To The Sun (4251804128070)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804128070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrzej Marko, Andre Mikola
Альбом (сингл)
Fly Me To The Sun
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Andrzej Marko–Dhamma, Andre Mikola*–Circulation, Andrzej Marko–Magic Scenery, Andre Mikola*–Longing For Tomorrow, Andre Mikola*–Nocturnal Flowers, Andre Mikola*–Fly Me To The Sun, Andre Mikola*–Birth Of A Butterfly, Andre Mikola*–Riding On A Sunbeam, Andre Mikola*–Osmosis, Andre Mikola*–Solar Heating
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Andrzej Marko, Andre Mikola - Fly Me To The Sun (4251804128070) - стоимость товара 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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