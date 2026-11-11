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Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069)

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Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069) - фото 1
Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069) - фото 2
Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alma Micic, Eric Alexander
Альбом (сингл)
Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069) - фото 1
  • Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069) - фото 2
  • Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб. 
В наличии
Код товара: 755030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069)
10 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alma Micic, Eric Alexander
Альбом (сингл)
Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Lilac Wine, I Haven't Got Anything Better To Do, Comes Love, Lover Man, Night And Day, You'd Be So Nice To Come Home To, Wild Is The Wind, S Wonderful, All Of Me, The Masquerade Is Over
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Series
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069)

Алма Мичич, выпустившая шесть студийных альбомов в качестве лидера, является одной из самых востребованных вокалисток нью-йоркской джазовой сцены. Её называют «первоклассной джазовой вокалисткой» ( All About Jazz ) с «голосом, который взмывает к солнцу» ( Jazz Wise ). Родившись и выросши в Белграде, Сербия, в 20 лет Алма переехала в Соединенные Штаты, чтобы получить музыкальное образование по стипендии в Музыкальном колледже Беркли. Оттуда она продолжила успешно выступать на джазовой сцене Восточного побережья и в Нью-Йорке, где проживает и часто сотрудничает со своим мужем, известным гитаристом Рале Мичичем.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069)




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alma Micic, Eric Alexander
Альбом (сингл)
Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Lilac Wine, I Haven't Got Anything Better To Do, Comes Love, Lover Man, Night And Day, You'd Be So Nice To Come Home To, Wild Is The Wind, S Wonderful, All Of Me, The Masquerade Is Over
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Series
Страна производитель
Япония
Описание
Алма Мичич, выпустившая шесть студийных альбомов в качестве лидера, является одной из самых востребованных вокалисток нью-йоркской джазовой сцены. Её называют «первоклассной джазовой вокалисткой» ( All About Jazz ) с «голосом, который взмывает к солнцу» ( Jazz Wise ). Родившись и выросши в Белграде, Сербия, в 20 лет Алма переехала в Соединенные Штаты, чтобы получить музыкальное образование по стипендии в Музыкальном колледже Беркли. Оттуда она продолжила успешно выступать на джазовой сцене Восточного побережья и в Нью-Йорке, где проживает и часто сотрудничает со своим мужем, известным гитаристом Рале Мичичем.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alma Micic, Eric Alexander - Lilac Wine: Tribute To Helen Merrill (4580051154069) - стоимость товара 10400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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