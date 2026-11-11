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Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598)

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Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598) - фото 1
Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Jean Antonietti
Альбом (сингл)
Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598) - фото 1
  • Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
В наличии
Код товара: 755028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598)
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Jean Antonietti
Альбом (сингл)
Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Assai, Tempo Di Menuetto Ma Molto Moderato E Grazioso, Allegro Vivace, Allegro, Andante, Rondo - Allegretto Grazioso
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598)

Лицензионное издание, выпущенное на виниле.

Отзывы о товаре Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598)




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Jean Antonietti
Альбом (сингл)
Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Assai, Tempo Di Menuetto Ma Molto Moderato E Grazioso, Allegro Vivace, Allegro, Andante, Rondo - Allegretto Grazioso
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johanna Martzy, Jean Antonietti - Beethoven/ Mozart: Sonatas For Violin And Piano (8808678160598) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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