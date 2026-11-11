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Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609)

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Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609) - фото 1
Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609) - фото 2
Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand
Альбом (сингл)
Michel Legrand Meets Miles Davis
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609) - фото 1
  • Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609) - фото 2
  • Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
В наличии
Код товара: 755027
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609)
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602458532609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand
Альбом (сингл)
Michel Legrand Meets Miles Davis
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Jitterbug Waltz, Stompin' At The Savoy, Round Midnight, Django, Night In Tunisia, In A Mist, Blue And Sentimental, Don't Get Around Much Anymore, Wild Man Blues, Nuages, Rosetta
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609)

В честь 100-летия со дня рождения Майлза Дэвиса мы заново открываем для себя классический альбом «Michel Legrand Meets Miles Davis», где встречаются американский и европейский музыкальные гении. В честь юбилея это переиздание на виниле получило новое оформление с культовой фотографией артистов. 1958 году французский композитор и аранжировщик Мишель Легран отправился в США и собрал вместе крупнейших звезд джаза: Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна, Фила Вудса, Билла Эванса, Бена Вебстера, Арта Фармера, Дональда Берда и многих других. Альбом, первоначально называвшийся «Legrand Jazz», представляет собой собрание величайших джазовых классических произведений в захватывающих аранжировках Леграна, исполненных Майлзом Дэвисом и другими представителями джазовой сцены.

Отзывы о товаре Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609)




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602458532609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand
Альбом (сингл)
Michel Legrand Meets Miles Davis
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
The Jitterbug Waltz, Stompin' At The Savoy, Round Midnight, Django, Night In Tunisia, In A Mist, Blue And Sentimental, Don't Get Around Much Anymore, Wild Man Blues, Nuages, Rosetta
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 100-летия со дня рождения Майлза Дэвиса мы заново открываем для себя классический альбом «Michel Legrand Meets Miles Davis», где встречаются американский и европейский музыкальные гении. В честь юбилея это переиздание на виниле получило новое оформление с культовой фотографией артистов. 1958 году французский композитор и аранжировщик Мишель Легран отправился в США и собрал вместе крупнейших звезд джаза: Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна, Фила Вудса, Билла Эванса, Бена Вебстера, Арта Фармера, Дональда Берда и многих других. Альбом, первоначально называвшийся «Legrand Jazz», представляет собой собрание величайших джазовых классических произведений в захватывающих аранжировках Леграна, исполненных Майлзом Дэвисом и другими представителями джазовой сцены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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