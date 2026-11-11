Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609)
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Описание товара Miles Davis, John Coltrane, Michel Legrand - Michel Legrand Meets Miles Davis (0602458532609)
В честь 100-летия со дня рождения Майлза Дэвиса мы заново открываем для себя классический альбом «Michel Legrand Meets Miles Davis», где встречаются американский и европейский музыкальные гении. В честь юбилея это переиздание на виниле получило новое оформление с культовой фотографией артистов. 1958 году французский композитор и аранжировщик Мишель Легран отправился в США и собрал вместе крупнейших звезд джаза: Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна, Фила Вудса, Билла Эванса, Бена Вебстера, Арта Фармера, Дональда Берда и многих других. Альбом, первоначально называвшийся «Legrand Jazz», представляет собой собрание величайших джазовых классических произведений в захватывающих аранжировках Леграна, исполненных Майлзом Дэвисом и другими представителями джазовой сцены.
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